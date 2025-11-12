Amayra Death Case: जयपुर में अमायरा की मौत पर गुस्सा, जानिए लोग किसे ठहरा रहे जिम्मेदार

जांच के दौरान अमायरा की सहपाठियों ने बताया कि वह घटना वाले दिन सुबह से उदास थी और बार-बार कह रही थी कि उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था। एक अध्यापक ने भी माना कि उसने हाल में कुछ बच्चों के व्यवहार को लेकर शिकायत की थी।

परिजनों का आरोप है कि अभिभावक-शिक्षक बैठक में भी उन्होंने स्कूल प्रशासन को बुलिंग की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। पिता ने कहा, “हमारी इकलौती बेटी को स्कूल ने मारा है। अगर सच्चाई सामने नहीं आई, तो हम न्याय के लिए अदालत जाएंगे।”