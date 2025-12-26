अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, 21 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला

जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) शिल्पा चौधरी के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा ने जोन-11 और जोन-12 क्षेत्र में करीब 21 बीघा निजी खातेदारी की कृषि भूमि पर विकसित की जा रही तीन नई कॉलोनियों को ध्वस्त किया। प्रवर्तन शाखा को सूचना मिली थी कि बगरू में 13 बीघा कृषि भूमि पर बिना जेडीए स्वीकृति और भू-रूपांतरण के जमीन को समतल कर मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें और अन्य निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही है। इस पर प्रवर्तन दस्ते ने सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए।