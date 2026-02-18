18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

दीया कुमारी ने बजट बहस के जवाब में 238 नई घोषणाएं कीं। कर्मचारियों को राहत देते हुए ट्रेनिंग अवधि में दूसरी नौकरी मिलने पर वेतन वसूली खत्म की। 1 अप्रैल बाद रिटायर कर्मियों को बीमा कवर मिलेगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 18, 2026

Diya Kumari Budget Announcement
Play video

Diya Kumari Budget Announcement (Patrika Photo)

Diya Kumari Budget Announcement: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। बजट पेश होने के ठीक छह दिन बाद दीया कुमारी ने 238 नई घोषणाएं कर विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया।

बता दें कि इस बार उनके निशाने पर न केवल विकास कार्य रहे, बल्कि राज्य कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने एक ऐतिहासिक राहत की घोषणा की है।

कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी वेतन की वसूली

सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ट्रेनिंग के दो साल की अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी का चयन केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में हो जाता है, तो उनसे पिछले पद के वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, 1 अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी अब रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर (बीमा पॉलिसी) का पूरा लाभ मिलेगा।

विपक्ष पर तीखा प्रहार

विधानसभा में करीब 50 मिनट के भाषण के दौरान दीया कुमारी ने कांग्रेस नेताओं, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं।" वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के समय राजकोषीय घाटा 4.4% था, जिसे उनकी सरकार 2026-27 तक घटाकर 3.69% पर लाने का लक्ष्य रख रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान: सबका रखा ध्यान

दीया कुमारी ने बताया कि इस बार का कृषि बजट कांग्रेस सरकार की तुलना में 34% अधिक है। उन्होंने 75,000 स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नेत्र जांच और चश्मे वितरित करने की घोषणा की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सेफ्टी ट्रेनिंग रिसॉर्स इनिशिएटिव' के तहत 1 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साथ ही, किसानों के लिए खेत तक पहुंचने के मार्ग की बाधा को दूर करते हुए DLC दर पर 20 फीट की सरकारी पट्टी देने का प्रावधान भी किया गया है।

ये भी पढ़ें

बजट के 6 दिन बाद दीया कुमारी की बड़ी घोषणा, फ्री में मिलेगी ये चीज, महिलाओं के लिए दी खुशखबरी
जयपुर
Deputy CM Diya Kumari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 10:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

जयपुर

IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

IPL 2026 BCCI team did not arrive will IPL matches not be held in Jaipur uncertainty remains
जयपुर

Rajasthan News : अब 'नकली' सरस घी निकालना होगा असंभव ! क्या जानते हैं इस नई पैकिंग की खासियत?

saras ghee
जयपुर

मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

जयपुर

खुशखबरी: स्टूडेंट्स, महिलाओं और किसानों के लिए दीया कुमारी ने खोला खजाना, जानें आपके शहर को क्या मिला?

Finance Minister Diya Kumari Budget Response
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.