राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

विधानसभा में करीब 50 मिनट के भाषण के दौरान दीया कुमारी ने कांग्रेस नेताओं, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं।" वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के समय राजकोषीय घाटा 4.4% था, जिसे उनकी सरकार 2026-27 तक घटाकर 3.69% पर लाने का लक्ष्य रख रही है।