Rajasthan News : अब ‘नकली’ सरस घी निकालना होगा असंभव ! क्या जानते हैं इस नई पैकिंग की खासियत?

राजस्थान की राजधानी में शुद्धता का पर्याय माने जाने वाला 'सरस घी' अब पहले से नए और सुरक्षित अंदाज़ में बाज़ार में उतरने जा रहा है। दरअसल, बाजार में फैल रहे नकली घी के जाल पर शिकंजा कसने के लिए जयपुर डेयरी जल्द ही अपनी पैकिंग तकनीक में क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को 1 लीटर का सरस घी हरे रंग के साथ ही नए कलर के मल्टी-लेयर टेट्रा पैक में भी उपलब्ध होगा। इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत ये बताई जा रही है कि इसकी नकल करना या इसे दोबारा पैक (Re-packing) करना नामुमकिन है।