IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

IPL 2026 : जैसे-जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) करीब आता जा रहा है वैसे-वैसे क्रिकेट प्रशंसकों में आइपीएल फीवर चढ़ता जा रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। परन्तु अभी तक न तो बीसीसीआइ की टीम यहां वैन्यू का निरीक्षण करने आई है और न ही स्पोटर्स काउंसिल और आरसीए की ओर से कोई इशारा मिला है। ऐसे में आइपीएल मुकाबलों के जयपुर में होने संशय बरकरार है।