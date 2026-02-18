18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

IPL 2026 : बीसीसीआइ की टीम अभी तक जयपुर नहीं पहुंची है। न ही स्पोटर्स काउंसिल और आरसीए की ओर से कोई इशारा मिला है। ऐसे में आइपीएल मैंचों के जयपुर में होने पर संशय बरकरार है। हर जुबां पर एक ही सवाल है कि जयपुर में आइपीएल मैच होंगे या नहीं?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 18, 2026

IPL 2026 BCCI team did not arrive will IPL matches not be held in Jaipur uncertainty remains

फाइल फोटो पत्रिका

IPL 2026 : जैसे-जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) करीब आता जा रहा है वैसे-वैसे क्रिकेट प्रशंसकों में आइपीएल फीवर चढ़ता जा रहा है। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। परन्तु अभी तक न तो बीसीसीआइ की टीम यहां वैन्यू का निरीक्षण करने आई है और न ही स्पोटर्स काउंसिल और आरसीए की ओर से कोई इशारा मिला है। ऐसे में आइपीएल मुकाबलों के जयपुर में होने संशय बरकरार है।

बीसीसीआई की टीम मंगलवार को जयपुर आने वाली थी पर आलाधिकारी उसका इंतजार करते रहे और टीम नहीं आई। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआइ की टीम का यहां नहीं आना आइपीएल मुकाबले के गुलाबीनगर में होने को संशय में डाल रहे हैं। हालांकि अभी तक आइपीएल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है और आलाधिकारी आइपीएल यहां कराने के पुरजोर प्रयास कर रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स की अरुचि का कारण

आइपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) इन कारणों से यहां खेलने में रुचि नहीं ले रहा। इनमें राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) में आपसी विवाद, एसएमएस स्टेडियम में नार्थ स्टैंड आदि दर्शकों के बैठने की सुविधा के असुरक्षित होने और मैचों के दौरान फ्री पास की मांग, एसएमएस का एमओयू, पिछले आइपीएल में आरआर पर लगे आरोप आदि शुमार हैं।

सीएस ने लिखा था बीसीसीआइ को पत्र

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने हाल ही बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को पत्र लिखकर जयपुर में आइपीएल कराने का आग्रह किया था। पत्र में लिखा गया था कि आप अपनी टीम भेजें और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लें। हमने एसएमएस स्टेडियम की दो विश्वसनीय एजेंसियों से जांच कराई है। दोनों ने एसएमएस को आइपीएल के लिए दुरुस्त बताया। हम आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों प्रदान करेंगे।

वहीं आइपीएल मुद्दे पर आरसीए कंवीनर डीडी कुमावत ने भी अनभिज्ञता जाहिर की। पूर्व में आइपीएल फ्रेंचाइजी ने स्टेडियम का सुरक्षा सर्वे कराया था उसमें यहां खामियां बताई गई थीं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : बीएपी का बड़ा ऐलान, पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी पंचायत चुनाव
बांसवाड़ा
Bharat Adivasi Party big announcement party will contest Rajasthan Panchayat elections independently

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:25 am

Published on:

18 Feb 2026 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IPL 2026 : नहीं आई बीसीसीआइ की टीम, क्या जयपुर में नहीं होंगे आइपीएल मैच, संशय बरकरार

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: 6 RDX Bomb रख दिए हैं, 11.45 पर उड़ जाएगा कॉलेज… कैंपस को खाली कराया, सर्च शुरू…

जयपुर

Rajasthan News : अब 'नकली' सरस घी निकालना होगा असंभव ! क्या जानते हैं इस नई पैकिंग की खासियत?

saras ghee
जयपुर

मंत्री किरोड़ी लाल का बड़ा दावा, JJM में हुआ 20000 करोड़ का घोटाला, खोला 23 जून का पूरा राज…

जयपुर

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

Diya Kumari Budget Announcement
जयपुर

खुशखबरी: स्टूडेंट्स, महिलाओं और किसानों के लिए दीया कुमारी ने खोला खजाना, जानें आपके शहर को क्या मिला?

Finance Minister Diya Kumari Budget Response
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.