Rajasthan Panchayat Elections : बीएपी का बड़ा ऐलान, पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी पंचायत चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections : भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने बड़ा ऐलान किया। बीएपी पार्टी पदाधिकारियों ने घोषणा की कि भारत आदिवासी पार्टी पंचायत चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। बीएपी की ओर से आमसभा एवं मिलन समारोह यहां सांसद राजकुमार रोत, बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुआ।