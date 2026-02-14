Rajasthan Teachers: पंचायत चुनाव से पहले सैकड़ों शिक्षकों की अटकी सांसें, आचार संहिता लगी तो 6 महीने और इंतजार, जानें पूरा मामला

वहीं पड़ोसी जिले में यह काम परीविक्षा काल पूरा होते ही पूरा कर लिया गया है और शिक्षकों को समस्त परिलाभ मिलने भी शुरू हो गए हैं। जबकि बांसवाड़ा के शिक्षक वेतन वृद्धि, एरियर और अन्य सेवा लाभों से वंचित हो रहे हैं। शिक्षकों को डर सता रहा है कि यदि पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो स्थाईकरण की फाइल कम से कम छह माह और अटक सकती है।