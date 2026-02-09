राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 : काउंटडाउन शुरू, गांवों में सजेगी चुनावी चौपाल, अब आया ये लेटेस्ट अपडेट

आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ संवेदनशीलता और सावधानी की आवश्यकता अधिक है।



उन्होंने जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में रत्ती भर भी चूक स्वीकार्य नहीं होगी। मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी इन ट्रेनर्स की होगी। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।