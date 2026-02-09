9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 : काउंटडाउन शुरू, गांवों में सजेगी चुनावी चौपाल, अब आया ये लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हलचलें तेज़ हो गई हैं। जहां चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता एवं प्रतिनिधि अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं इन चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरह से संपन्न करवाने के लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 09, 2026

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में 5 से 7 फरवरी 2026 तक आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर (DLMT) प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया कि इस बार का मुख्य फोकस 'त्रुटिरहित मतदान' और 'पारदर्शी मतगणना' पर है।

205 मास्टर ट्रेनर्स को मिली कमान

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य जिला स्तर पर एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार करना है, जो स्थानीय स्तर पर चुनाव कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दे सके।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी 41 जिलों से प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रत्येक जिले से 5 विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर्स को बुलाया गया था, जिससे कुल 205 ट्रेनर्स की टीम तैयार हुई है। ये ट्रेनर्स अब अपने-अपने जिलों में जाकर हजारों की संख्या में मतदान अधिकारियों (PO) और प्रथम मतदान अधिकारियों (PRO) को प्रशिक्षित करेंगे। 

पारदर्शिता और निष्पक्षता: चुनाव आयोग का कड़ा संदेश

आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायती राज चुनाव सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ संवेदनशीलता और सावधानी की आवश्यकता अधिक है।

उन्होंने जोर दिया कि चुनाव प्रक्रिया में रत्ती भर भी चूक स्वीकार्य नहीं होगी। मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी इन ट्रेनर्स की होगी। चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

क्या सिखाया गया ट्रेनर्स को?

सह सचिव नीरज शर्मा और उप सचिव मनीषा चौधरी ने प्रशिक्षण की बारीकियों पर प्रकाश डाला। मास्टर ट्रेनर्स को तकनीकी पहलुओं पर "हैंड्स-ऑन" ट्रेनिंग दी गई।

मतदान प्रक्रिया: मतदान केंद्रों का प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल।

EVM और बैलेट पेपर: इस बार के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वोटिंग तकनीक का गहन अभ्यास।

आचार संहिता: चुनावी अपराधों और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई।

मतगणना: मतगणना के दौरान होने वाली संभावित तकनीकी समस्याओं का समाधान।

फील्ड मॉनिटरिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग

उप सचिव अंबालाल ने बताया कि प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स की जिम्मेदारी केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं होगी। उन्हें जिलों में जाकर मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करना होगा। वे सुनिश्चित करेंगे कि क्या बूथों पर दिव्यांगों के लिए रैंप, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

विशेषज्ञ टीम ने दी ट्रेनिंग, बांटे गए प्रमाण पत्र

प्रशिक्षण को सफल बनाने में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर मनीष कुमार गोयल, मनीष माथुर और राजेश सोनोनिया ने मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने वास्तविक चुनावी परिस्थितियों के 'सिमुलेशन' (Mock Drill) के जरिए ट्रेनर्स की शंकाओं का समाधान किया। सभी 205 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें उनके जिलों के लिए रवाना किया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : क्या पंचायत चुनाव में ‘दो संतान’ और ‘शैक्षिक अनिवार्यता’ लागू होगी? आई ये बड़ी अपडेट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Feb 2026 12:09 pm

Published on:

09 Feb 2026 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 : काउंटडाउन शुरू, गांवों में सजेगी चुनावी चौपाल, अब आया ये लेटेस्ट अपडेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mental Health: हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा वेलबीइंग सेंटर, राज्य स्तर पर स्थापित होगी वेलनेस सेल

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर हो रहा सस्ता, बारीक हरी मिर्ची हो रही महंगी

जयपुर

'ये तो राजस्थान के लिए शुभ संकेत हैं...', गरमाई सियासत के बीच Ex CM अशोक गहलोत ने क्यों कहा ऐसा? 

ashok gehlot on khejri
जयपुर

Wellbeing Center : राजस्थान के हर मेडिकल काॅलेज में खुलेगा वेलबीइंग सेंटर, राज्य स्तर पर बनेगी वेलनेस सेल

Rajasthan every medical college opened a well-being center and a wellness cell will be established at state level
जयपुर

राजस्थान में 'खेजड़ी' के लिए बनेगा अभेद्य कानूनी कवच, जानें सीएम भजनलाल ने संतों के बीच क्या-क्या कहा? 

cm bhajanlal on khejari
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.