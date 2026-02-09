Good News: अब दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही 12 विभाग दे रहे सरकारी योजनाओं का फायदा

जिले के प्रत्येक गिरदावर सर्किल में आयोजित इन शिविरों की जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रविवार को हुए शिविरों में प्रशासनिक कामकाज के साथ सामाजिक सरोकार भी देखने को मिला। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नन्हें बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम ने माहौल को उत्सव जैसा बना दिया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर पात्र व्यक्ति को तुरंत लाभ मिले और किसी को भी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।