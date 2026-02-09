Panch Gaurav Scheme : पंच गौरव योजना का जयपुर में चला जादू, गांव-गांव में गूंज रही कबड्डी-कबड्डी की आवाज

अब सवाल यह है कि पंच गौरव योजना क्या है? और इसका कबड्डी से क्या रिश्ता है। पंच गौरव योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले की अनूठी विरासत, संसाधनों, उत्पादों और क्षमताओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत हर जिले के लिए पांच प्रमुख तत्व (पंच गौरव) चयनित किए जाते हैं। जिन्हें उस जिले का 'पंच गौरव' कहा जाता है।

एक उपज - कृषि विभाग चयनित प्रमुख फसल।

एक प्रजाति - वन विभाग चयनित स्थानीय वनस्पति या प्रजाति।

एक खेल - खेल विभाग चयनित प्रमुख खेल।

एक उत्पाद - उद्योग विभाग चयनित हस्तशिल्प, उत्पाद या स्थानीय वस्तु।

एक पर्यटन स्थल - पर्यटन विभाग चयनित प्रमुख पर्यटन स्थल।