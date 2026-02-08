Bharatpur Gift : भरतपुर का होगा कायाकल्प, 6-लेन सड़क का मिला तोहफा, BDA ने जारी किया वर्क ऑर्डर

भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर निगम के साथ समन्वय कर सर्वे और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बीडीए कमिश्नर कनिष्क कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत यहां 36 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। लेकिन एक ओर सीएफसीडी और दूसरी ओर आरएनएफसीडी होने के कारण मौके पर उपलब्ध भूमि के अनुसार सिक्सलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा।