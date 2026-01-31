Rajasthan : भरतपुर के प्रोफेसर दूल्हे ने पेश की अनोखी मिसाल, दहेज के 21 लाख किए वापस, सिर्फ एक रुपए में की सगाई

डॉ. अक्षांश भारद्वाज के पिता अनिल कुमार भारद्वाज सेवानिवृत सरकारी अध्यापक व मां अनीता शर्मा अध्यापक हैं। चाचा इंद्रजीत भारद्वाज नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। डॉ. अक्षांश भारद्वाज श्रीरामचरितमानसजी पर शोधकार्य कर चुके हैं। उनके अन्य चाचा अरविंद भारद्वाज सीआई, शिवकुमार भारद्वाज डीएसपी एसओजी, नवीन भारद्वाज नगर निगम आयुक्त पाली, सचिन भारद्वाज एसआई एटीएस जैसे पदों पर कार्यरत हैं। विनीत भारद्वाज सरपंच रहे हैं।