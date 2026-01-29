पापा मुझे खाटू ले चलो ना… 8 साल के बेटे की आखिरी विश पूरी नहीं कर सके पिता, आंखों के सामने मां-बेटे के हो गए टुकड़े

दरअसल देर रात ढाई बजे के करीब जब बस में सवार अधिकतर सवारियां नींद में थीं, इस दौरान भरतपुर के सेवर थाना इलाके में स्थित लुधावई गांव से बस गुजर रही थी। बस हाइवे पर दौड़ रही थी। भारी कोहरा भी था कि इसी दौरान सड़क के नजदीक एक खराब ट्रक अचानक सामने आ गया। बस चालक ब्रेक लगाता इससे पहले बस उसमें जा घुसी। बस के अगले हिस्से के चिथड़े उड़ गए। आगे की सीटों पर बैठे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उनमें कान्हा और उसकी मां भी शामिल थीं। हादसे में कासगंज निवासी एक युवक और अलवर निवासी मुक्खन सिंह की भी मौत हो गई। शव बेहद ही बुरी हालत में पुलिस को मिले हैं। रामवीर की हालत बेहद गंभीर है।