खाटूश्यामजी में ‘प्रसाद’ के लिए भिड़ गए दुकानदार: नए साल पर उमड़ी भीड़ के बीच मचा बवाल, भक्त रह गए दंग

Fight In Khatu Shyam Ji
Sikar News: नए साल के स्वागत में जहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँच रहे हैं, वहीं प्रसिद्ध लखदातार ग्राउंड के पास हुई एक हिंसक झड़प ने भक्तों के बीच दहशत पैदा कर दी। प्रसाद बेचने की प्रतिस्पर्धा में दो दुकानदार इस कदर उलझे कि उन्होंने सरेराह एक-दूसरे पर हाथ उठा दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, घटना खाटूश्यामजी के मुख्य मार्ग स्थित लखदातार ग्राउंड के नजदीक की है। यहाँ आमने-सामने प्रसाद की दुकानें चलाने वाले दो दुकानदारों के बीच ग्राहकों को बुलाने और प्रसाद बेचने की बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने मर्यादा भूलकर मारपीट शुरू कर दी।
जिस समय यह हंगामा हुआ, वहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। सरेराह हो रही इस मारपीट और शोर-शराबे को देख महिला और बच्चे सहम गए और कुछ देर के लिए वहाँ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के तुरंत बाद खाटूश्यामजी थाना पुलिस मौके पर पहुँची।
थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झगड़ा कर रहे दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों को शांतिभंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ लिखित मुकदमा दर्ज नहीं कराया है।
नए साल के दौरान खाटूश्यामजी में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन दुकानदारों के बीच इस तरह की हिंसक झड़प ने सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी स्थानीय व्यापारियों को हिदायत दी है कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
