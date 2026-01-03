3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

खाटूश्यामजी में ‘प्रसाद’ के लिए भिड़ गए दुकानदार: नए साल पर उमड़ी भीड़ के बीच मचा बवाल, भक्त रह गए दंग

Fight In Khatu Shyam Ji: स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के तुरंत बाद खाटूश्यामजी थाना पुलिस मौके पर पहुँची।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Jayant Sharma

Jan 03, 2026

Fight In Khatu Shyam Ji

Sikar News: नए साल के स्वागत में जहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँच रहे हैं, वहीं प्रसिद्ध लखदातार ग्राउंड के पास हुई एक हिंसक झड़प ने भक्तों के बीच दहशत पैदा कर दी। प्रसाद बेचने की प्रतिस्पर्धा में दो दुकानदार इस कदर उलझे कि उन्होंने सरेराह एक-दूसरे पर हाथ उठा दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है।

प्रसाद की बिक्री को लेकर उपजा विवाद

जानकारी के अनुसार, घटना खाटूश्यामजी के मुख्य मार्ग स्थित लखदातार ग्राउंड के नजदीक की है। यहाँ आमने-सामने प्रसाद की दुकानें चलाने वाले दो दुकानदारों के बीच ग्राहकों को बुलाने और प्रसाद बेचने की बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने मर्यादा भूलकर मारपीट शुरू कर दी।

भक्तों में दहशत, पुलिस ने संभाला मोर्चा

जिस समय यह हंगामा हुआ, वहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। सरेराह हो रही इस मारपीट और शोर-शराबे को देख महिला और बच्चे सहम गए और कुछ देर के लिए वहाँ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के तुरंत बाद खाटूश्यामजी थाना पुलिस मौके पर पहुँची।

शांतिभंग में दोनों आरोपी गिरफ्तार

थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए झगड़ा कर रहे दोनों दुकानदारों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों को शांतिभंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। वर्तमान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ लिखित मुकदमा दर्ज नहीं कराया है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

नए साल के दौरान खाटूश्यामजी में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन दुकानदारों के बीच इस तरह की हिंसक झड़प ने सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी स्थानीय व्यापारियों को हिदायत दी है कि भक्तों की सुविधा और सुरक्षा से समझौता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Chomu: मस्जिद मामले में पुलिसवालों का सिर फोड़ने वालों में महिला पत्थरबाज भी शामिल, अब तक 110 अरेस्ट, इंटरनेट फिर बंद
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खाटूश्यामजी में ‘प्रसाद’ के लिए भिड़ गए दुकानदार: नए साल पर उमड़ी भीड़ के बीच मचा बवाल, भक्त रह गए दंग

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नीमकाथाना से बीजेपी के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

Phoolchand Gurjar
सीकर

सीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चों के जन्मजात बहरेपन का होगा मुफ्त इलाज, ENT का अलग मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनेगा

Sikar Medical College
सीकर

Sikar: साल के पहले दिन हेड कांस्टेबल ले रहा था रिश्वत, अचानक पहुंची ACB टीम तो खेतों में फेंक दिए रुपए

Bribe
सीकर

फल-सब्जियों से दूरी, पाइल्स की नजदीकी

सीकर

सीकर में 14 साल की नाबालिग से दो युवकों ने किया गैंगरेप, बेसुध हालत में पहुंची घर

Gang Rape
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.