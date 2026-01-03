खाटूश्यामजी में ‘प्रसाद’ के लिए भिड़ गए दुकानदार: नए साल पर उमड़ी भीड़ के बीच मचा बवाल, भक्त रह गए दंग

Sikar News: नए साल के स्वागत में जहाँ लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुँच रहे हैं, वहीं प्रसिद्ध लखदातार ग्राउंड के पास हुई एक हिंसक झड़प ने भक्तों के बीच दहशत पैदा कर दी। प्रसाद बेचने की प्रतिस्पर्धा में दो दुकानदार इस कदर उलझे कि उन्होंने सरेराह एक-दूसरे पर हाथ उठा दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है।