राहत: जिस परामर्श उसी दिन हो सकेगी आंखों की जांच

चिकित्सकों के अनुसार आंख कमजोर होने पर रेफेक्ट्रोमीटर से जांच की जाती है। जिससे पता चल जाता है कि आंखों की रोशनी कितनी है । साथ आंखों में होने वाली बीमारी की शुरूआत और कमजोरी का समय रहते ही पता लगने का प्रारंभिक संकेत मिल जाता है। मौजूदा जीवनशैली को देखते हुए आंखों की रोशनी को लेकर लोगों को निजी अस्पतालों में सैंकड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में कल्याण अस्पताल में व्यवस्था लागू होने के बाद मरीजों को जांच के लिए लंबी लाइन में खड़े रहने से राहत मिलेगी। खासतौर पर बुजुर्ग और दूरदराज से आने वाले मरीजों के लिए यह व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी। मरीजों के अनुसार अब तक आंखों की जांच के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ता था। दो जगह जांच शुरू होने से मरीजों को उनकी आंख का जल्दी नंबर मिल सकेगा और समय की बचत होगी।