Sikar Master Plan: सीकर के मास्टर प्लान में होगा बड़ा बदलाव, सेक्टर-जोनल प्लान भी बनेंगे; लोगों को मिलेगी राहत

सीकर का मास्टर प्लान 2041 पिछली सरकार के समय तैयार हो गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से मास्टर प्लान के प्रारूप का प्रकाशन नहीं हो सका। इसके बाद लोगों की शिकायतों के बाद नई सरकार ने मास्टर प्लान को समीक्षा व विधिक राय के बाद ही जारी करने का दावा किया था। पिछले साल मास्टर प्लान का प्रारूप जारी हुआ लेकिन लोगों ने सवाल उठाए तो सरकार ने नए सिरे से कवायद करने की बात कही थी।