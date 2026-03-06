Mock Drill: खाटूश्यामजी मंदिर में घुसे दो आतंकवादी, एटीएस ने किया ढेर, हथियार बरामद

खाटूश्यामजी (सीकर)। विश्व विख्यात खाटूश्यामजी मंदिर में शुक्रवार को उस समय कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई, जब मंदिर परिसर में आतंकवादी छिपे होने की सूचना पर एटीएस की टीम ने अचानक कार्रवाई करते हुए धावा बोल दिया। एटीएस के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही पलों में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। टीम ने आतंकवादियों के पास से हथियार, बारूद आदि बरामद किए।