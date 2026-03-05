अब भीड़भाड़ से दूर सुकून के लिए ग्रीन एरिया जोन में में बढ़ रहा रिजोर्ट कल्चर

सीकर. बदलते दौर में लोगों की घूमने की आदतों के साथ रहने की आदतों में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। अब भीड़भाड़ वाले इलाकों के बजाय सुकून वाले इलाके पहली पसंद बन रही है। यही वजह है कि शेखावाटी में हर्ष, जीणमाता, मण्डावरा, खंडेला, शाकम्भरी व नीमकाथाना इलाके में लगातार रिजोर्ट कल्चर बढ़ रहा है। मंडावा के अलावा शेखावाटी में 20 से अधिक प्रोजेक्टों में बुकिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। रिजोर्ट कल्चर की वजह से निवेशकों के अलावा धार्मिक पर्यटन को बूस्टर डोज मिल रहा है।