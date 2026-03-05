25 हजार नए पदों की घोषणा, बदलेगा भर्तियों का कलैण्डर

सीकर. राज्य सरकार की ओर से इस साल एक लाख के बजाय सवा लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। 25 हजार नए पदों की घोषणा के बाद शिक्षा व चिकित्सा विभाग की भर्तियों की तैयारी में जुटे युवाओं को भी पद बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा विभाग में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक व तृतीय श्रेणी शिक्षकों के काफी कम पद होने की वजह से युवाओं की ओर से पद बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी। सरकार के अब सवा लाख पद किए जाने से युवाओं को नई भर्तियों के साथ पुरानी भर्तियों में पद बढ़ोतरी की मांग पूरी होने की आस जगी है। नई घोषणा से इस साल भर्तियों का कलैण्डर भी संशोधित होना तय है।