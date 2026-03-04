4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

RTE Admission 2026: राजस्थान के स्कूलों में फ्री एडमिशन की डेट नजदीक, लेकिन 7 सरकारी छुट्टियों ने बिगाड़ा खेल

RTE Admission Update: आरटीई के तहत कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के निशुल्क प्रवेश में सरकारी छुट्टियां रोड़ा बन गई हैं। ऐसे में अब आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग उठने लगी है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Mar 04, 2026

RTE Admission 2026

राजस्थान में आरटीई के तहत बच्चों का फ्री एडमिशन। पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। आरटीई के तहत कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के निशुल्क प्रवेश में सरकारी छुट्टियां रोड़ा बन गई हैं। 20 फरवरी से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 4 मार्च तय है, लेकिन 13 दिनों की इस अवधि में 7 दिन की छुट्टियों से अभिभावक प्रवेश के लिए जरूरी आधार कार्ड, जाति, मूल निवास व आय प्रमाण पत्र सरीखे दस्तावेज नहीं बनवा पाए। लिहाजा उन्होंने व निजी शिक्षण संस्थाओं ने आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की है।

बच्चों का आरटीई में प्रवेश करवाने के इच्छुक अभिभावकों व निजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा विभाग से आवेदन
की तिथि बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि विभाग को कम से कम एक सप्ताह तिथि और बढ़ानी चाहिए।

यों छुट्टियां बनी बाधा

20 फरवरी को शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया के बाद पहले 21 व 22 फरवरी को सरकारी दफ्तरों में साप्ताहिक अवकाश आ गया। इसके बाद 27 फरवरी को खाटूश्यामजी मेले के अवकाश के बाद 28 फरवरी व एक मार्च को फिर साप्ताहिक अवकाश और 2 व 3 मार्च को होली व धुलंडी की सरकारी छुट्टी हो गई। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों की खाटूश्यामजी मेले में लगी ड्यूटी से भी बच्चों व अभिभावकों के दस्तावेज बनाने में परेशानी आई।

इनका कहना है

मैं अपने बेटे का प्रवेश आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूल में करवाना चाहता हूं, लेकिन सरकारी छुट्टियों व अधिकारियों की खाटूश्यामजी मेले में ड्यूटी के चलते जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार नहीं करवा पाया हूं। विभाग को आवेदन की तिथि एक सप्ताह बढ़ानी चाहिए।
-प्रदीप कुमार, अभिभावक, सीकर

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुरवासियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, सड़कों पर दौड़ेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें
जयपुर
Jaipur Electric Bus Service

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 08:30 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / RTE Admission 2026: राजस्थान के स्कूलों में फ्री एडमिशन की डेट नजदीक, लेकिन 7 सरकारी छुट्टियों ने बिगाड़ा खेल

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Soldier Death: राजस्थान के जवान की उत्तराखंड में मौत, क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक; गांव में पसरा मातम

Havildar Girdhari Lal Kumawat
सीकर

खाटूश्यामजी में जमकर चली लाठियां, युवक को जमीन पर पटककर किया हमला, श्रद्धालुओं में भय का माहौल

Khatu Shyamji Fight News, Sikar Breaking News, Khatu Shyamji Toran Dwar Incident, Devotee Hotel Dispute Khatu, Khatu Shyamji Viral Video, Sikar Police Action News, Rajasthan Temple Town Clash, Khatu Shyamji Late Night Brawl, Shanti Bhang Arrest Sikar, Khatu Shyamji Guest House Dispute, Rajasthan Local Crime News, Devotee Safety Khatu Shyamji, Sikar Viral Fight Video, Khatu Shyamji Crowd Chaos, Rajasthan Religious Place News
सीकर

Khatu Shyam Lakkhi Mela: खाटूश्यामजी लक्खी मेले ने रेलवे को किया मालामाल, 8 दिन में कमाए इतने करोड़ रुपए

Khatu Shyam, Khatu Shyam Lakkhi Mela, Khatushyamji Lakkhi Mela Train, Khatushyamji Lakkhi Mela Special Train, Jaipur News, Rajasthan News, Ringas Railway Station
सीकर

Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

Ajitgarh Violence Due To Path Dispute
सीकर

Shekhawati Crime: फ्री वीजा देकर भेजा थाईलैंड, सीकर के युवक से नौकरी के बजाय करवाने लगे ये गलत काम

cyber crime
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.