Rajasthan Soldier Death: राजस्थान के जवान की उत्तराखंड में मौत, क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक; गांव में पसरा मातम

गिरधारी लाल कुमावत वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और आर्मी में क्लर्क हवलदार पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे अपने पीछे पुत्र दिव्यांशु, पत्नी संगीता को छोड़ गए हैं। माता सोनी देवी और पिता मांगीलाल का पूर्व में ही निधन हो चुका है। गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।