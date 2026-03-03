3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan Soldier Death: राजस्थान के जवान की उत्तराखंड में मौत, क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक; गांव में पसरा मातम

Rajasthan Soldier Death: उत्तराखंड के रुड़की में तैनात सीकर निवासी फौजी की क्रिकेट खेलते समय हार्टअटैक से मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Anil Prajapat

Mar 03, 2026

Havildar Girdhari Lal Kumawat

हवलदार गिरधारी लाल कुमावत। फोटो: पत्रिका

सीकर। राजस्थान के जवान की उत्तराखंड में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलते समय 1 मार्च को हवलदार गिरधारी लाल कुमावत के अचानक सीने में दर्द उठा था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वे उत्तराखंड के रुड़की में तैनात थे।

उत्तराखंड के रुड़की में तैनात सीकर निवासी फौजी की क्रिकेट खेलते समय हार्टअटैक से मौत हो गई। मैच के दौरान सीने में तेज दर्द उठने पर बाइक से अस्पताल पहुंचे। इलाज शुरू होने से पहले ही मौत हो गई। जवान की मौत सूचना मिलते ही होली की खुशियां मातम में बदल गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

आज पहुंचेगी पार्थिव देह, निकलेगी तिरंगा यात्रा

सीकर जिले के गिगनपुरा-मगनपुरा (दांतारामगढ़) निवासी हवलदार गिरधारी लाल कुमावत की पार्थिव देह आज पैतृक गांव आएगी। जहां राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जवान की पार्थिव देह मंगलवार सुबह करीब 11 बजे खाटूश्यामजी पहुंचेगी। वहां से तिरंगा यात्रा के साथ पार्थिव देह को गिगनपुरा-मगनपुरा लाया जाएगा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

सीने में दर्द उठा तो बाइक से अस्पताल पहुंचे

भाई बनवारीलाल कुमावत ने बताया कि गिरधारी को रविवार शाम क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक​ आया था। अचानक सीने में दर्द उठने के बाद वे खुद ही बाइक से अस्पताल पहुंच गए। लेकिन, उपचार शुरू होने से पहले उनका निधन हो गया।

2013 में भारतीय सेना में हुए थे भर्ती

गिरधारी लाल कुमावत वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और आर्मी में क्लर्क हवलदार पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे अपने पीछे पुत्र दिव्यांशु, पत्नी संगीता को छोड़ गए हैं। माता सोनी देवी और पिता मांगीलाल का पूर्व में ही निधन हो चुका है। गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दिवंगत सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।

ये भी पढ़ें

जिंदा जल गया राजस्थान का ट्रक ड्राइवर, जयपुर-आगरा हाइवे पर रूह कंपा देने वाला हादसा, फट गया था डीजल से भरा टैंक
भरतपुर
Driver Dies in Fiery Trailer Crash on Jaipur-Agra Highway Truck Skids 100 Meters Before Blaze

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 11:15 am

Published on:

03 Mar 2026 10:27 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Soldier Death: राजस्थान के जवान की उत्तराखंड में मौत, क्रिकेट खेलते समय आया हार्ट अटैक; गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाटूश्यामजी में जमकर चली लाठियां, युवक को जमीन पर पटककर किया हमला, श्रद्धालुओं में भय का माहौल

Khatu Shyamji Fight News, Sikar Breaking News, Khatu Shyamji Toran Dwar Incident, Devotee Hotel Dispute Khatu, Khatu Shyamji Viral Video, Sikar Police Action News, Rajasthan Temple Town Clash, Khatu Shyamji Late Night Brawl, Shanti Bhang Arrest Sikar, Khatu Shyamji Guest House Dispute, Rajasthan Local Crime News, Devotee Safety Khatu Shyamji, Sikar Viral Fight Video, Khatu Shyamji Crowd Chaos, Rajasthan Religious Place News
सीकर

Khatu Shyam Lakkhi Mela: खाटूश्यामजी लक्खी मेले ने रेलवे को किया मालामाल, 8 दिन में कमाए इतने करोड़ रुपए

Khatu Shyam, Khatu Shyam Lakkhi Mela, Khatushyamji Lakkhi Mela Train, Khatushyamji Lakkhi Mela Special Train, Jaipur News, Rajasthan News, Ringas Railway Station
सीकर

Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

Ajitgarh Violence Due To Path Dispute
सीकर

Shekhawati Crime: फ्री वीजा देकर भेजा थाईलैंड, सीकर के युवक से नौकरी के बजाय करवाने लगे ये गलत काम

cyber crime
सीकर

ACB Trap: ED से हूं… अंदर कर दूंगा… CA से ईडी का पुलिसकर्मी बनकर मांगे पंद्रह लाख, सीए भी कम नहीं था…

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.