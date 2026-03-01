Khatu Shyam Lakkhi Mela: खाटूश्यामजी लक्खी मेले ने रेलवे को किया मालामाल, 8 दिन में कमाए इतने करोड़ रुपए

रींगस। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने 21 से 28 फरवरी 2026 तक आयोजित खाटूश्यामजी लक्खी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए व्यापक इंतजाम किए। इस अवधि में रींगस रेलवे स्टेशन से कुल 2.58 लाख यात्रियों ने यात्रा की और 3.40 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में आय में 25.46 प्रतिशत और यात्री भार में 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।