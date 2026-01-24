Good News: 160 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, कोटा मंडल में इस ट्रैक पर कर्व होंगे सीधे

Photo: AI generated
Kota Rail Mandal: कोटा मंडल में रेल यात्रियों को सुरक्षित, तेज और समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेल पटरियों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं स्थायी गति प्रतिबंधों में कमी लाने के कार्य लगातार किए जा रहे हैं।
इसी क्रम में कोटा-सवाई माधोपुर खंड के अंतर्गत लाखेरी–इंदरगढ़ स्टेशनों के बीच पटरी के कर्व नंबर 48 अप लाइन का रियलाइन्मेंट कार्य हाल ही में पांच घंटे के मेजर ब्लॉक के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह कार्य कोटा जीएसयू इकाई द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न किया गया।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस कर्व की मूल लंबाई 540 मीटर थी, जिसे तकनीकी सुधार के बाद बढ़ाकर 960 मीटर कर दिया गया है। पहले इस कर्व की डिग्री 2 डिग्री थी, जिसे घटाकर 1 डिग्री किया गया है।
कर्व के सीधाकरण से इस खंड में 120 किमी प्रति घंटे के स्थायी गति प्रतिबंध की लंबाई में कमी आएगी तथा भविष्य में ट्रेनों के लिए 160 किमी प्रति घंटे की गति के अनुरूप ट्रैक उपलब्ध हो सकेगा।
इस महत्वपूर्ण कार्य के दौरान कुल 90 रेलकर्मियों को तैनात किया गया। रियलाइन्मेंट कार्य के लिए तीन पोकलेन मशीन, चार जेसीबी मशीन, दो ट्रैक मशीन तथा दो टावर वैगन का उपयोग किया गया। कार्य पूर्ण होने के पश्चात ट्रैक को पुनः रेल यातायात के लिए खोल दिया गया।
रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के ट्रैक सीधाकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों से न केवल ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, बल्कि रेल संचालन की सुरक्षा, समयपालन और यात्रियों के सफर के अनुभव में भी उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा।
