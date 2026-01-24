Good News: 160 KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, कोटा मंडल में इस ट्रैक पर कर्व होंगे सीधे

Kota Rail Mandal: कोटा मंडल में रेल यात्रियों को सुरक्षित, तेज और समयबद्ध यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा के मार्गदर्शन में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेल पटरियों के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण एवं स्थायी गति प्रतिबंधों में कमी लाने के कार्य लगातार किए जा रहे हैं।