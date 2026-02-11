Rajasthan Budget 2026: राजस्थान बजट में कोटा की महिलाओं और छात्रों को मिली बड़ी सौगात, जानें क्या-क्या हुई घोषणाएं

Rajasthan Budget Highlights: राजस्थान सरकार के नए बजट में कोटा जिले के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। कोचिंग सिटी के रूप में पहचान रखने वाले कोटा में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। बजट में कोटा को केंद्र में रखते हुए अलग-अलग योजनाओं की घोषणा की है।