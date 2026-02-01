कोटा : 10वीं का पेपर देकर घर लौटी छात्रा ने किया सुसाइड, पिछले साल हुई थी फेल, मां का हुआ हाल-बेहाल

पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह आड़ा ने बताया कि गुरुवार शाम सूचना मिलने पर पुलिस एनटीपीसी हॉस्पिटल अंता पहुंची। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी अंता में तैनात सीआईएसएफ जवान दशरथ पासवान की पुत्री अंकुलित कक्षा दसवीं की छात्रा थी। उसके पिता ने रिपोर्ट दी कि उनकी पुत्री अंकुलित गुरुवार को दसवीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर देकर करीब 12 बजे घर लौटी और एक कमरे में जाकर सो गई। उसकी मां और अन्य बच्चे दूसरे कमरे में थे।