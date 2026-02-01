13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा : 10वीं का पेपर देकर घर लौटी छात्रा ने किया सुसाइड, पिछले साल हुई थी फेल, मां का हुआ हाल-बेहाल

दसवीं की छात्रा ने परीक्षा के तनाव में घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अंग्रेजी का पेपर देकर लौटी छात्रा पिछले वर्ष भी अनुत्तीर्ण हुई थी, मामले की जांच जारी है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Feb 13, 2026

Suicide, Suicide in Kota, Student Suicide, Student Suicide in Kota, 10th class student suicide, Kota News, Rajasthan News, सुसाइड, सुसाइड इन कोटा, छात्रा सुसाइड, छात्रा सुसाइड इन कोटा, 10वीं छात्रा सुसाइड, कोटा न्यूज, राजस्थान न्यूज

मृतका के घर पर जांच करते पुलिस अधिकारी। फोटो- पत्रिका

अंता। दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने परीक्षा के तनाव में आकर घर में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा गुरुवार को अंग्रेजी का पेपर देकर घर लौटने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। छात्रा गत वर्ष भी दसवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई थी।

पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह आड़ा ने बताया कि गुरुवार शाम सूचना मिलने पर पुलिस एनटीपीसी हॉस्पिटल अंता पहुंची। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी अंता में तैनात सीआईएसएफ जवान दशरथ पासवान की पुत्री अंकुलित कक्षा दसवीं की छात्रा थी। उसके पिता ने रिपोर्ट दी कि उनकी पुत्री अंकुलित गुरुवार को दसवीं बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर देकर करीब 12 बजे घर लौटी और एक कमरे में जाकर सो गई। उसकी मां और अन्य बच्चे दूसरे कमरे में थे।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

शाम करीब 4 बजे जब उसकी मां ने कमरे का गेट खोलने का प्रयास किया तो वह नहीं खुला। इस पर छोटी बच्ची और उसकी मां ने गेट को जोर से धक्का दिया। अंदर जाकर देखा तो अंकुलित पंखे से चुन्नी बांधकर फंदे पर लटकी हुई मिली। उसे तुरंत एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बेटी की मौत के बाद मां का हाल-बेहाल हो गया।

यह वीडियो भी देखें

गत वर्ष भी फेल हो गई थी छात्रा

अंता थाने के एएसआई घनश्याम नागर ने बताया कि मृत छात्रा पिछले वर्ष भी दसवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण हुई थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया तनाव के चलते आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है तथा मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का ‘करोड़पति’ एलडीसी! घर में मिले इतने नोटों के बंडल, ACB अफसर हैरान, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन
जोधपुर
ACB, ACB action, ACB action in Bikaner, ACB raid in Bikaner, ACB raid in Rajasthan, crorepati LDC, Bikaner news, एसीबी, एसीबी एक्शन, एसीबी एक्शन इन बीकानेर, एसीबी रेड इन बीकानेर, एसीबी रेड इन राजस्थान, करोड़पति एलडीसी, बीकानेर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा : 10वीं का पेपर देकर घर लौटी छात्रा ने किया सुसाइड, पिछले साल हुई थी फेल, मां का हुआ हाल-बेहाल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोचिंग सिटी में वेलेंटाइन डे: कोटा की एक्सपर्ट फैक्ल्टी बता रही प्यार के अनूठे मायने, स्टूडेंट्स को करवा रहे साइंस से मोहब्बत

Valentines Day 2026
कोटा

चेचट में फिर सूरे मकान से चोरों ने चुराए लाखों के जेवर

- ​दिन के समय वारदात, नकद 15 हजार रुपए भी ले गए, मुख्य गेट का तोड़ा ताला
समाचार

जेल में ऐसा क्या हो गया कि अचानक कलक्टर को जाना पड़ा

poto patrika
कोटा

जेडीबी कॉलेज में नृत्य प्रतियोगिता में छात्राओं ने बिखेरा प्रतिभा का जादू

patrika photo
कोटा

राजस्थान का अनोखा शिव मंदिर, एक साथ 525 शिवलिंग के होते हैं दर्शन, जानें अनोखी मान्यता

Thegda Mahadev
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.