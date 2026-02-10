RGHS में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, CM भजनलाल शर्मा ने दी डॉक्टरों को सख्त हिदायत

केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने कार्यक्रम में संस्थान के लिए जगह की कमी बताते हुए उसकी जरूरत जताई। इस पर सीएम ने कहा कि जब केंद्रीय मंत्री खुद इस संस्थान की चिंता कर रहे हैं, तो राज्य सरकार पीछे नहीं हटेगी। एनआइए के अधिकारी हमारे अधिकारियों के साथ मिलकर जगह देख लें। संस्थान के विस्तार के लिए राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जमीन का आवंटन करेगी।