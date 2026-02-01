13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

चेचट में फिर सूरे मकान से चोरों ने चुराए लाखों के जेवर

कस्बे के सूने मकान में चोरों ने शुक्रवार को दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खेड़ली रोड स्थित मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी अंदर घुसे और अलमारी में सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत लाखों में है। वहां रखे पंद्रह हजार रुपए भी नहीं छोड़े। घटना के समय [&hellip;]

कोटा

Shailendra Tiwari

Feb 13, 2026

- ​दिन के समय वारदात, नकद 15 हजार रुपए भी ले गए, मुख्य गेट का तोड़ा ताला
कस्बे के सूने मकान में चोरों ने शुक्रवार को दिनदहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खेड़ली रोड स्थित मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर चोरी अंदर घुसे और अलमारी में सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए, जिनकी कीमत लाखों में है। वहां रखे पंद्रह हजार रुपए भी नहीं छोड़े। घटना के समय दंपत्ती कुएं पर पशुओं को चारा ​खिलाने गए हुए थे।पीड़ित कन्हैयालाल लोधा ने बताया कि वह और उसकी पत्नी दोपहर में करीब साढ़े तीन बजे कुएं पर जानवरों को चारा डालने गये थे। और दोनों कुएं से 4 बजे जब घर लौटे तो मुख्य दरवाजे के ताला टूटा मिला। और कमरे में अलमारी का गेट टूटा हुआ था। सामान बिखरा हुआ था। वही दूसरे कमरे में रखी पलंग का ढक्कन भी टूटा हुआ था। जिनमे रखे 1 जोड़ी चांदी की पायजेब, चांदी की कनकती, एक जोड़ी सोने के कान के, 7 जोड़ी बच्चे के चांदी के कड़े, 4 चांदी की चेन, 1 हसली चांदी की, एक जोड़ी सोने के नजरिया एवं 15000 रुपये नगद लेकर चोर लेकर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान शुरू किया।

पहले की चोरियों का भी नहीं हो रहा खुलासा
पूर्व में 24 सितंबर 2024 को नया कुआ कॉलोनी में बनवारीलाल वर्मा के मकान में, 10 अगस्त 2025 को बजरंग लाल माली के मकान में एवं 20 दिसंबर 2025 को डाकनिया के बालाजी व चौथ माता मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसका अभी तक खुलासा नही होने से ग्रामीणों में भय व रोष व्याप्त है।

कोटा

13 Feb 2026 09:40 pm

चेचट में फिर सूरे मकान से चोरों ने चुराए लाखों के जेवर

