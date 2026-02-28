ACB Trap: ED से हूं… अंदर कर दूंगा… CA से ईडी का पुलिसकर्मी बनकर मांगे पंद्रह लाख, सीए भी कम नहीं था…

जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़ित सीए से कुल 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार के इस खेल की शुरुआत तब हुई जब कथित ईडी के सीनियर हेड कांस्टेबल उत्तम पांडेय ने वेरिफिकेशन के नाम पर पहले ही 2 लाख रुपये वसूल लिए थे। शनिवार को जब आरोपी शेष 13 लाख रुपये की भारी.भरकम राशि ले रहा था, तभी जयपुर एसीबी की टीम ने उसे जाल बिछाकर रंगे हाथों दबोच लिया।