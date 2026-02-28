Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

Rajasthan rural fight: सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में मामूली रास्ते का विवाद हिंसक रूप ले बैठा। इस झगड़े में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना केरली की ढाणी की है। यहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-भाटा लेकर आमने-सामने आ गए।