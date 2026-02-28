Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

झगड़े में घायल महिलाएं। फोटो: पत्रिका
Rajasthan rural fight: सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में मामूली रास्ते का विवाद हिंसक रूप ले बैठा। इस झगड़े में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना केरली की ढाणी की है। यहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-भाटा लेकर आमने-सामने आ गए।
इस झगड़े के दौरान कई लोगों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। झगड़े में महिलाओं सहित करीब 18 से 20 लोग घायल हो गए।
अजीतगढ़ थाने के सहायक थाना अधिकारी नेकी राम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में लिया।
घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से अजीतगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद रास्ते के उपयोग को लेकर पुराना बताया जा रहा है।
