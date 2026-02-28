28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

path dispute case: सीकर जिले के केरली की ढाणी में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी-भाठा से हिंसक झड़प हो गई। इस झगड़े में करीब 18 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Gajanand Prajapat

Feb 28, 2026

Ajitgarh Violence Due To Path Dispute

झगड़े में घायल महिलाएं। फोटो: पत्रिका

Rajasthan rural fight: सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र में मामूली रास्ते का विवाद हिंसक रूप ले बैठा। इस झगड़े में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना केरली की ढाणी की है। यहां विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-भाटा लेकर आमने-सामने आ गए।

इस झगड़े के दौरान कई लोगों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। झगड़े में महिलाओं सहित करीब 18 से 20 लोग घायल हो गए।

घायलों को जयपुर किया रेफर

अजीतगढ़ थाने के सहायक थाना अधिकारी नेकी राम ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में लिया।

घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस की मदद से अजीतगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद रास्ते के उपयोग को लेकर पुराना बताया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Holi 2026: होली पर 4 दिन की छुट्टी, राजस्थान की इन टॉप डेस्टिनेशन पर मनाएं रंगों का जश्न
जयपुर
Holi Long Weekend Destinations Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: सीकर के अजीतगढ़ में रास्ते को लेकर दो पक्षों में लाठी-भाटा जंग, 13 को किया जयपुर रेफर

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Shekhawati Crime: फ्री वीजा देकर भेजा थाईलैंड, सीकर के युवक से नौकरी के बजाय करवाने लगे ये गलत काम

cyber crime
सीकर

ACB Trap: ED से हूं… अंदर कर दूंगा… CA से ईडी का पुलिसकर्मी बनकर मांगे पंद्रह लाख, सीए भी कम नहीं था…

सीकर

Rajasthan CM Announcement: CM भजनलाल की सीकर को 8 सौगातें, लेकिन जिस बड़ी घोषणा का इंतजार था वो रह गई अधूरी

Rajasthan CM Announcement
सीकर

Rajasthan Farmers : देश की मंडियों में फेमस है सीकर का मीठा प्याज, किसानों की है बल्ले-बल्ले

Sikar sweet onion is famous in Rajasthan and country markets Dhod farmers are happy
सीकर

Khatushyamji Mela: खाटू में उमड़ा आस्था का महाकुंभ, 125 किलो चांदी के रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले बाबा श्याम

Khatu Shyam Ji Rath yatra
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.