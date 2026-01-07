जयपुर, जोधपुर से बीकानेर तक: ये हैं राजस्थान के 9 सबसे कमाऊ रेलवे स्टेशन, नंबर-1 की कमाई जानकर चौंक जाएंगे

बांदीकुई को एशिया का पहला मीटर गेज जंक्शन माना जाता था, जहां ब्रिटिश काल में रेलवे का विकास शुरू हुआ। 1860 के दशक में अंग्रेज पहली बार बांदीकुई पहुंचे तो उनको यह जगह बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अंग्रेजों ने यहां के पानी के सैंपल इंग्लैंड भेजे। जांच के नतीजों में पानी शुद्ध बताया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने बांदीकुई को रेल विस्तार के लिए अहम माना और यहां के लिए ट्रेन चलाई गई।