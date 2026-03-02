खाटूश्यामजी में जमकर चली लाठियां, युवक को जमीन पर पटककर किया हमला, श्रद्धालुओं में भय का माहौल

थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि श्रद्धालुओं को गेस्ट हाउस में ठहराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। झगड़े से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही दूरी पर एएसआई श्रवण कुमार गश्त कर रहे थे। वे तुरंत मौके पर पहुंचे। आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर स्थिति शांत कराई। शांतिभंग के आरोप में तीन आरोपियों भारत राणा (27) पुत्र दयाल राणा निवासी रतनगढ़, कालूराम राणा (24) पुत्र श्रवणराम निवासी सालासर और कुलदीप (22) पुत्र दयाराम वर्मा निवासी खुमाड़ा को गिरफ्तार किया गया है।