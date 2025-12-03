जोधपुर में थानाधिकारी-कांस्टेबल के निलंबन से पुलिसकर्मियों का आक्रोश, स्टेट्स पर लिखा- हमारा हमीर, हमारा जमीर सही

अधिकारी केवल आरोपी अधिकारियों को लाइन हाजिर करना चाहते थे, जबकि पदाधिकारी निलंबन पर अड़े रहे। बाद में पुलिस आयुक्त ने निलंबन आदेश जारी किए। तब अपराह्न साढ़े तीन बजे राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के अध्यक्ष आनंद पुरोहित धरना स्थल पर पहुंचे और थानाधिकारी व कांस्टेबल के निलंबन की जानकारी दी। तब धरना समाप्त किया गया और अधिवक्ता विजय रैली के रूप में थाने से रवाना हुए।