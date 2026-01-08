Jodhpur Crime: जोधपुर में युवती को भगाने और नाक काटने के मामले में सनसनीखेज मोड़, अब गैंगरेप का आरोप

फाइल फोटो
जोधपुर। जिले के एक थाना क्षेत्र में युवती को भगाने और युवक की नाक काटे जाने के मामले में अब नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। प्रकरण में युवती ने दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार पहले सामने आए घटनाक्रम में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। विवाद बढ़ने पर धारदार हथियार से हमला कर दिनेश बिश्नोई नामक युवक की नाक काट दी गई थी। अब युवती ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि दिनेश बिश्नोई और गोविंद ढाका ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर लूणी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मेडिकल, बयान और घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच में जुटी है।
थानाधिकारी सुरेश चौधरी के अनुसार, घायल दिनेश के खिलाफ 26 दिसंबर को युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस दबाव में आने के बाद युवती थाने पहुंच गई थी। इससे पहले दिनेश को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था और पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था। साथ ही वह पोक्सो एक्ट में भी आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था।
