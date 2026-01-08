Jodhpur Crime: जोधपुर में युवती को भगाने और नाक काटने के मामले में सनसनीखेज मोड़, अब गैंगरेप का आरोप

जानकारी के अनुसार पहले सामने आए घटनाक्रम में पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक की गाड़ी में तोड़फोड़ की थी। विवाद बढ़ने पर धारदार हथियार से हमला कर दिनेश बिश्नोई नामक युवक की नाक काट दी गई थी। अब युवती ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि दिनेश बिश्नोई और गोविंद ढाका ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर लूणी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।