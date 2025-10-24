Jodhpur: 22 साल के युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, गूगल हिस्ट्री में मिली 15-20 अश्लील वीडियो, 7 दिन में पेश होगा चालान

केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जांच व मॉनिटरिंग की जाएगी। कोर्ट में रोजाना सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट से आग्रह किया जाएगा। साथ ही कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर भी लगाया जाएगा। मामले की प्रतिदिन सुनवाई हो सके और जल्द ट्रायल पूरी करवाई जा सके। आरोपी को एक महीने या कम से कम समय में फांसी या अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। ताकि ऐसा अपराध समाज में दुबारा न हो पाएं।