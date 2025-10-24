Jodhpur: 22 साल के युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, गूगल हिस्ट्री में मिली 15-20 अश्लील वीडियो, 7 दिन में पेश होगा चालान

आरोपी की फोटो: पत्रिका
Rajasthan Rape Case: जोधपुर जिले के एक गांव में 3 साल की मासूम से बलात्कार करने वाले 22 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डीग जिले के कुलियाना गांव निवासी साजिद (22) पुत्र अल्ली मोहम्मद के रूप में हुई है।
पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात से कुछ घंटे पहले आरोपी ने अपने मोबाइल में 15 से 20 अश्लील वीडियो देखे थे। इसी के बाद उसने मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर गांव से बाहर सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया।
वारदात के बाद साजिद फरार हो गया था जिसे पाली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खून से सने कपड़े और मोबाइल जब्त किए हैं। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत पहले से बेहतर है।
3 साल की बालिका से बलात्कार करने के आरोपी को जल्द से जल्द अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू की है। सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही सात दिन में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा और जल्द सजा के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा।
पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी साजिद को पाली से गिरफ्तार किया गया है। इस दरिंदगी के लिए उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। उसके खिलाफ सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सात दिन के भीतर कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा।
केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जांच व मॉनिटरिंग की जाएगी। कोर्ट में रोजाना सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट से आग्रह किया जाएगा। साथ ही कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर भी लगाया जाएगा। मामले की प्रतिदिन सुनवाई हो सके और जल्द ट्रायल पूरी करवाई जा सके। आरोपी को एक महीने या कम से कम समय में फांसी या अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। ताकि ऐसा अपराध समाज में दुबारा न हो पाएं।
जोधपुर
