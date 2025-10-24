Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: 22 साल के युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, गूगल हिस्ट्री में मिली 15-20 अश्लील वीडियो, 7 दिन में पेश होगा चालान

22 Year Youth Raped 3 Year Girl: वारदात से कुछ घंटे पहले आरोपी ने अपने मोबाइल में 15 से 20 अश्लील वीडियो देखे थे। इसी के बाद उसने मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर गांव से बाहर सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया।

2 min read

जोधपुर

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

आरोपी की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Rape Case: जोधपुर जिले के एक गांव में 3 साल की मासूम से बलात्कार करने वाले 22 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान डीग जिले के कुलियाना गांव निवासी साजिद (22) पुत्र अल्ली मोहम्मद के रूप में हुई है।

अश्लील वीडियो देखकर भड़की हैवानियत

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात से कुछ घंटे पहले आरोपी ने अपने मोबाइल में 15 से 20 अश्लील वीडियो देखे थे। इसी के बाद उसने मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर गांव से बाहर सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया।

फरार आरोपी पाली से पकड़ा गया

वारदात के बाद साजिद फरार हो गया था जिसे पाली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खून से सने कपड़े और मोबाइल जब्त किए हैं। पीड़िता को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत पहले से बेहतर है।

केस ऑफिसर होगा नियुक्त, सात दिन में चालान पेश करने की तैयारी

3 साल की बालिका से बलात्कार करने के आरोपी को जल्द से जल्द अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए पुलिस ने तैयारी शुरू की है। सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित करने के साथ ही सात दिन में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा और जल्द सजा के लिए मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा।

पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) जोधपुर राजेश मीणा ने बताया कि आरोपी साजिद को पाली से गिरफ्तार किया गया है। इस दरिंदगी के लिए उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। उसके खिलाफ सभी तरह के साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। सात दिन के भीतर कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा।

केस ऑफिसर स्कीम में लेकर जांच व मॉनिटरिंग की जाएगी। कोर्ट में रोजाना सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट से आग्रह किया जाएगा। साथ ही कोर्ट में स्पेशल ऑफिसर भी लगाया जाएगा। मामले की प्रतिदिन सुनवाई हो सके और जल्द ट्रायल पूरी करवाई जा सके। आरोपी को एक महीने या कम से कम समय में फांसी या अधिक से अधिक सजा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। ताकि ऐसा अपराध समाज में दुबारा न हो पाएं।

ये भी पढ़ें

Pali: सड़क हादसे में पति की मौत, शव के पास बैठकर फूट-फूटकर रोती रही गर्भवती पत्नी, मातम में बदली दिवाली की खुशियां
पाली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 09:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: 22 साल के युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, गूगल हिस्ट्री में मिली 15-20 अश्लील वीडियो, 7 दिन में पेश होगा चालान

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: महिला को नौकरी दिलाने के बहाने से होटल में ले जाकर किया बलात्कार, अश्लील वीडियो बनाया फिर 2 दोस्तों से भी करवाया गैंगरेप

जोधपुर

Rajasthan News: सात विवि में कुलगुरु, सिर्फ दिव्यांग विवि को भूल गई सरकार, दिसंबर 2024 से पद खाली

जोधपुर

दोस्ती में दगा: गर्भवती पत्नी और साली को लेकर दोस्त के साथ उदयपुर घूमने गए युवक के ‘पैरों तले खिसकी जमीन’, होटल के बाहर पहुंची पुलिस

जोधपुर

Anandpal Encounter: आनंदपाल एनकाउंटर हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट

Anandpal encounter
जोधपुर

Sonam Wangchuck: लेह का एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा जोधपुर, सोनम वांगचुक की नजरबंदी के खिलाफ आज होगी सुनवाई

Sonam Wangchuk
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.