नए साल में जोधपुर को मिलेगी अत्याधुनिक वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो की सौगात, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत

1. डिपो और वर्कशॉप में ड्रॉप पिट टेबल का उपयोग करके बोगियों को स्थानांतरित करने की सुविधा।

2. बिना किसी बाधा के वंदे भारत ट्रेन के पहियों को घुमाने आदि के आधुनिक उपकरण होंगे।

3. डिपो में सेंट्रलाइज्ड वर्कशॉप के साथ आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना।

4. यहां देश में चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के स्टाफ और इंजीनियर प्रशिक्षण ले सकेंगे।

5. वंदे भारत ट्रेन पूरे इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक पर चलेगी। इसके मेंटेनेंस के लिए डिपो में वायरिंग का काम होगा। इसकी अलग से व्हील रैक होगी।

6. मेंटेनेंस के इक्विपमेंट की टेस्टिंग लेब बनेगी।

7. डिपो एरिया में वर्कशॉप में सभी बोगी, व्हील, एयर ब्रेक सिस्टम का रखरखाव किया जा सकेगा।