जोधपुर में बन रहा राजस्थान का पहला वंदेभारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा; 200 करोड़ होंगे खर्च

जोधपुर। जोधपुर रेल मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो के पास वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
बजट स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत सहित सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में होगा। भगत की कोठी क्षेत्र में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो निर्माण से जुड़ी परियोजना के दूसरे चरण में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और उसके संचालन में शामिल इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों को यहां उच्च मूल्यों व मानकों वाली ट्रेन मशीनरी को संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
ट्रेनिंग सेंटर की पूरी इमारत का निर्माण पूर्व निर्मित लोहे की संरचनाओं का उपयोग करके किया जाएगा जिससे निर्माण समय में कमी आएगी। प्रस्तावित बजट राशि में समूचे डिपो व ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के लिए 32 केवी के जीएसएस सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान भी रखा गया है।
वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मेंटेनेंस डिपो के पास ही करने के उद्देश्य से भगत की कोठी स्थित इंजीनियरिंग डिपो को स्थाई रूप से बनाड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है।
यह डिपो भारतीय रेलवे पर चलने वाली सभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संपूर्ण रखरखाव का कार्यभार संभालेगा।
-अनुराग त्रिपाठी, डीआरएम