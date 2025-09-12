जोधपुर में बन रहा राजस्थान का पहला वंदेभारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा; 200 करोड़ होंगे खर्च

ट्रेनिंग सेंटर की पूरी इमारत का निर्माण पूर्व निर्मित लोहे की संरचनाओं का उपयोग करके किया जाएगा जिससे निर्माण समय में कमी आएगी। प्रस्तावित बजट राशि में समूचे डिपो व ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के लिए 32 केवी के जीएसएस सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान भी रखा गया है।