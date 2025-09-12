Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में बन रहा राजस्थान का पहला वंदेभारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा; 200 करोड़ होंगे खर्च

वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो निर्माण से जुड़ी परियोजना के दूसरे चरण में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया जाएगा।

जोधपुर

Anil Prajapat

Sep 12, 2025

Vande-Bharat-Coach-Maintenance-Depot
वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर रेल मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो के पास वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।

बजट स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत सहित सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में होगा। भगत की कोठी क्षेत्र में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी सौगात, राजस्थान में यहां बनेंगी 14 नई सड़कें
अलवर
road-news

इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों को होगा फायदा

वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो निर्माण से जुड़ी परियोजना के दूसरे चरण में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का विकास किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव और उसके संचालन में शामिल इंजीनियरों और सहायक कर्मचारियों को यहां उच्च मूल्यों व मानकों वाली ट्रेन मशीनरी को संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

ट्रेनिंग सेंटर की पूरी इमारत का निर्माण पूर्व निर्मित लोहे की संरचनाओं का उपयोग करके किया जाएगा जिससे निर्माण समय में कमी आएगी। प्रस्तावित बजट राशि में समूचे डिपो व ट्रेनिंग सेंटर क्षेत्र में बिजली की सप्लाई के लिए 32 केवी के जीएसएस सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान भी रखा गया है।

इंजीनियरिंग डिपो बनाड़ स्टेशन पर शिफ्ट

वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मेंटेनेंस डिपो के पास ही करने के उद्देश्य से भगत की कोठी स्थित इंजीनियरिंग डिपो को स्थाई रूप से बनाड़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है।

इनका कहना है

यह डिपो भारतीय रेलवे पर चलने वाली सभी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के संपूर्ण रखरखाव का कार्यभार संभालेगा।
-अनुराग त्रिपाठी, डीआरएम

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, इस तारीख से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर
जयपुर
rajasthan-rain-alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में बन रहा राजस्थान का पहला वंदेभारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा; 200 करोड़ होंगे खर्च

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.