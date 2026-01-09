नाबालिग बेटी से बलात्कार: राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, कहा- दया की गुंजाइश नहीं

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के दोषी पिता की आपराधिक अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब एक पिता जैसा अभिभावक अपनी बेटी की गरिमा का हनन करता है, तो यह अपराध सामान्य नहीं रह जाता। यह परिवार, विश्वास और बचपन की सुरक्षा की अवधारणाओं पर सीधा हमला बन जाता है। दया के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता।