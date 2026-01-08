Alwar Suicide News: दहेज में नहीं दी सोने की अंगूठी, तानों से तंग आकर 6 महीने की गर्भवती ने लगाया फंदा

मृतका के पिता ने बताया कि गायत्री की शादी मई 2025 में मदनपुरी निवासी गौरव के साथ हुई थी। गौरव एक फैक्ट्री में काम करता है और परिवार में अकेला बेटा है। इसी कारण उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दहेज को लेकर विवाद शुरू हो गया। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जो उसकी मौत का कारण बना।