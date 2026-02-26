योजनाओं की प्रगति पर कलेक्टर सख्त: पीएम आवास से स्वच्छ भारत तक विस्तृत समीक्षा

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक लेकर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सांसद एवं विधायक निधि (MP/MLA फंड), मेवात विकास योजना, डीएमएफटी, एमजेएसए, गुरु गोलवलकर योजना एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना सहित अन्य कार्यक्रमों की बिंदुवार प्रगति पर चर्चा की गई।