अलवर: भूरासिद्ध हनुमान मंदिर में चोरी, माता सीता के सोने के आभूषण ले उड़े चोर

घटना की जानकारी सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर हुई। पुजारी के अनुसार मंदिर के भीतर सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था और प्रतिमाओं के पास बिखराव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुजारी ने बताया कि मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। रात करीब 9 बजे वे मंदिर से चले गए थे। अनुमान है कि इसके बाद ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।