अलवर में सख्ती: अनियमितताएं मिलने पर 9 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

थानागाजी के महेश मेडिकल्स का 6 दिन, बानसूर के दातली पहाड़ी स्थित आरजी मेडिकल का 10 दिन और बाइपास रोड बानसूर स्थित कृष्णा मेडिकोज का 5 दिन का लाइसेंस निलंबित किया गया है। इसी तरह बिलाली (बानसूर) स्थित श्याम मेडिकोज का 6 दिन, गिरूडी बस स्टैंड स्थित बालाजी मेडिकल एंड जनरल स्टोर का 10 दिन और कोटकासिम के हरसोली गांव स्थित अनामिका मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 60 दिन के लिए निलंबित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि दवा विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।