Alwar News: बाबा श्याम का निशान लेकर पैदल यात्रा पर निकले थे त्रिलोक, हार्ट अटैक से मौत, बिलखते रह गए दो मासूम

यह जत्था सीकर जिले के कांवट के समीप पहुंचा, तो अचानक त्रिलोक की तबीयत बिगड़ने लगी। साथियों ने घबराहट में उन्हें तुरंत कांवट के अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें सीकर रेफर कर दिया। सीकर में इलाज के दौरान त्रिलोक की मौत हो गई। त्रिलोक के एक बेटा और एक बेटी है। गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया।