जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से खैरथल में निकली रैली



संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला स्तर की सुविधाओं को कमजोर करने या मुख्यालय को अन्यत्र स्थानांतरित करने का कोई भी प्रयास क्षेत्र के हितों के विपरीत होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा। समिति ने प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जिले से जुड़ी सुविधाओं को यथास्थान बनाए रखने की मांग की है।