मत्स्य विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 9 अप्रेल को, राज्यपाल होंगे शामिल

समारोह में 2025 में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 37 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल तथा एक चांसलर मेडल प्रदान किया जाएगा। मेडल सूची में संकायवार टॉपर्स को शामिल किया गया है। दीक्षांत समारोह में नियमित व स्वयंपाठी विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। जो विद्यार्थी समारोह में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें बाद में निर्धारित प्रक्रिया के तहत डिग्री उपलब्ध कराई जाएगी। डिग्रियों की छपाई का कार्य जल्द शुरू होगा।