24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

ACB Action: अलवर में पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन के इंतकाल खोलने के बदले में मांगी थी घूस

Alwar ACB Action: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अलवर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर (जिला कोटपूतली-बहरोड़) के पटवारी अतुल कुमार यादव को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

Play video

अलवर में पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार: फोटो पत्रिका नेटवर्क

अलवर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अलवर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का खोहरी, तहसील बानसूर (जिला कोटपूतली-बहरोड़) के पटवारी अतुल कुमार यादव को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि अलवर एसीबी चौकी को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में परिवादी ने बताया कि उसने अपने नाम तथा अपनी भाभी के नाम से ग्राम खोहरी, तहसील बानसूर में साढ़े पांच बीघा जमीन 22 जनवरी 2026 को खरीदी थी। भूमि की रजिस्ट्री उसी दिन तहसीलदार कार्यालय बानसूर में करवाई गई थी।

परिवादी का आरोप था कि खरीदी गई भूमि का इंतकाल खोलने तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रहन का अंकन हटाने के बदले हल्का पटवारी अतुल कुमार यादव 15 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था और कार्य के लिए परेशान कर रहा था।

सत्यापन के बाद की गई ट्रैप कार्रवाई

एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें 6 फरवरी को 15 हजार रुपए की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद उप महानिरीक्षक पुलिस अनिल कयाल के सुपरवीजन तथा चौकी प्रभारी उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी को परिवादी से 15 हजार रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

मामला दर्ज

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। ब्यूरो द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: DOIIT घोटाले पर हाईकोर्ट की ACB को फटकार… भ्रष्टाचारियों को बचाया तो एसीबी भी दोषी, कोई भी बचेगा नहीं
जयपुर
भ्रष्टाचारियों को बचाने के मामले में हाईकोर्ट की एसीबी को फटकार, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 02:52 pm

Published on:

24 Feb 2026 02:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ACB Action: अलवर में पटवारी 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन के इंतकाल खोलने के बदले में मांगी थी घूस

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बावरिया बांध के पेटे में पावर ग्रिड स्टेशन लगाने की तैयारी की जारी है। एक निजी कंपनी ने अब तक करीब 80 बीघा जमीन खरीद ली है और करीब 320 बीघा भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर बिजली उपकरण भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग ने इस परियोजना के लिए अभी तक कोई एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं की है।

अलवर

वन अधिकारी और वनपाल को ग्लोव पिस्टल, प्रत्येक नाके पर दाे एसएलआर राइफल

अलवर

दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा पार्टिकुलेट मैटर का मानक

अलवर

तिजारा में भगवान चन्द्रप्रभ की निर्वाण तिथि पर निकाली स्वर्ण रथयात्रा

अलवर

राजस्थान में जिंदा जला ड्राइवर: चीखों से दहला नेशनल हाइवे, ट्रेलर से टक्कर के बाद आग का गोला बना ट्रोला

Fire
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.