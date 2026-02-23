राजस्थान में जिंदा जला ड्राइवर: चीखों से दहला नेशनल हाइवे, ट्रेलर से टक्कर के बाद आग का गोला बना ट्रोला

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। इस हादसे के कारण दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कई किलोमीटर लंबे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस को क्रेन की मदद लेनी पड़ी और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया गया।