Alwar: मैं मरना नहीं चाहती लेकिन वो कर रहे हैं मजबूर… सरकारी महिलाकर्मी ने इस कारण उठाया ये खौफनाक कदम

जानकारी के अनुसार यह महिला कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर क्षेत्र के सरकारी स्कूल से सस्पेंड चल रही है। उसका आरोप है कि दो लोगों ने उसे हनी ट्रैप के झूठ मुकदमे में फंसाया गया। इन लोगों पर उसने 15 लाख रुपए में सौदा करने का भी आरोप लगाया। महिला का कहना था कि उसने आरोपियों के खिलाफ पूरे सबूत दे दिए। लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इसके कारण वह 8 महीनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही है। वह मरना नहीं चाहती लेकिन उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है।