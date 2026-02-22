22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

हेड कांस्टेबल के घर चोरी, शादी में गए परिवार के सूने मकान से लाखों के जेवर पार

अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित केशरपुर गांव में चोरों ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और मोबाइल चोरी कर लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 22, 2026

चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान

अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित केशरपुर गांव में चोरों ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल के घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और मोबाइल चोरी कर लिए। घटना उस समय हुई जब पूरा परिवार रिश्तेदारी में शादी समारोह में मायरा भरने गया हुआ था।

पीड़िता सुनीता मीना, पत्नी बलराम मीना ने कहा कि 19 फरवरी को परिवार घर पर ताला लगाकर गया था। 20 फरवरी को लौटने पर मेन गेट का ताला टूटा मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी के ताले भी टूटे हुए थे और सामान बिखरा पड़ा था। चोर सोने-चांदी के जेवरात, जिनमें सोने की बालियां,

चांदी की पायजेब, कड़े, मंगलसूत्र, हार, चांदी की मूर्तियां तथा दो एंड्रॉयड मोबाइल चोरी कर ले गए। घटना की सूचना तुरंत सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Feb 2026 04:44 pm

Published on:

22 Feb 2026 04:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / हेड कांस्टेबल के घर चोरी, शादी में गए परिवार के सूने मकान से लाखों के जेवर पार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर जिले में बढ़े 2.37 प्रतिशत मतदाता, अब संख्या हुई 14.96 लाख

अलवर

निरंकारी सेवादारों का स्वच्छता अभियान, अस्पताल परिसरों में की सफाई

अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: पंचर गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत

अलवर

राजस्थान: शादी में ढोल बजाते आया हार्ट अटैक, हुई मौत

Heart Attack
अलवर

अलावड़ा में ‘समझदारी का बुलडोजर’: सड़क बनते ही लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.