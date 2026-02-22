हेड कांस्टेबल के घर चोरी, शादी में गए परिवार के सूने मकान से लाखों के जेवर पार

चांदी की पायजेब, कड़े, मंगलसूत्र, हार, चांदी की मूर्तियां तथा दो एंड्रॉयड मोबाइल चोरी कर ले गए। घटना की सूचना तुरंत सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।