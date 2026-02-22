राजस्थान: शादी में ढोल बजाते आया हार्ट अटैक, हुई मौत

अलवर। शहर में एक विवाह समारोह के दौरान खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया। ढोल की थाप पर चल रहा उत्सव उस समय थम गया, जब ढोल बजा रहे एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है।