22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

राजस्थान: शादी में ढोल बजाते आया हार्ट अटैक, हुई मौत

अलवर शहर में एक विवाह समारोह के दौरान खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया। ढोल की थाप पर चल रहा उत्सव उस समय थम गया, जब ढोल बजा रहे एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Feb 22, 2026

Heart Attack

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई

अलवर। शहर में एक विवाह समारोह के दौरान खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया। ढोल की थाप पर चल रहा उत्सव उस समय थम गया, जब ढोल बजा रहे एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे की है।

जानकारी के अनुसार डालचंद (45) पुत्र बाबूलाल निवासी अखैपुरा कटी घाटी स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित विवाह समारोह में ढोल बजा रहा था। इस दौरान अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।

मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक डालचंद अविवाहित था।

थाने के एएसआइ शंकर लाल ने बताया कि परिजनों ने बीमारी के कारण मौत होना बताया है और किसी पर कोई संदेह व्यक्त नहीं किया है। जिसके कारण आवश्यक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / राजस्थान: शादी में ढोल बजाते आया हार्ट अटैक, हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलावड़ा में ‘समझदारी का बुलडोजर’: सड़क बनते ही लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

अलवर

अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक युवक की मौत, भाई गंभीर घायल 

अलवर

अलवर में लूट की वारदात: डिलीवरी ब्वॉय की आंखों में मिर्च झोंककर स्कूटी, मोबाइल लूटे

अलवर

Alwar Mandi Bhav: सरसों के भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल गिरे, एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान

Alwar Mandi Bhav
अलवर

श्मशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण से भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.