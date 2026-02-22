अलावड़ा में ‘समझदारी का बुलडोजर’: सड़क बनते ही लोगों ने खुद हटाए अतिक्रमण

करीब 2 किलोमीटर लंबे अटल पथ का निर्माण बस स्टैंड से मिलकपुर मोड़, मालपुर मोड़ होते हुए चिडवाई धाम तक किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 12 फुट चौड़ी सीमेंटेड सड़क, दोनों ओर चार-चार फुट इंटरलॉकिंग और तीन-तीन फुट नालों का निर्माण प्रस्तावित है। यह सड़क कस्बे के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य प्रमुख स्थानों तक आवागमन सुगम होगा।